Após protestos de aliados de Bolsonaro, Congresso tenta retomar normalidade com reuniões de líderes

Em meio a um cenário de tensão política no Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para esta quarta-feira (6) uma reunião com líderes partidários, após protestos de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tumultuaram as atividades legislativas na véspera.

Na terça-feira (5), data marcada pelo retorno do Legislativo após o recesso parlamentar, deputados e senadores da oposição ocuparam as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, impedindo a abertura de sessões deliberativas. O ato foi uma forma de pressão para pautar o projeto de anistia aos condenados e processados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o próprio Bolsonaro, além de avançar com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A oposição também defende o chamado “pacote da paz”, que inclui ainda uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para extinguir o foro privilegiado. As manifestações foram acompanhadas por discursos acalorados e mobilização nas redes sociais por parte de parlamentares bolsonaristas.

Diante da confusão, Hugo Motta cancelou a sessão do plenário e, em postagem nas redes sociais, afirmou ter acompanhado “a situação em Brasília” desde o início do dia. Ele defendeu que a definição da pauta da Câmara “precisa ser feita com base no diálogo e no respeito institucional”. “O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, escreveu.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) também se manifestou em tom crítico. Em nota oficial, classificou a ocupação das mesas como “exercício arbitrário das próprias razões” e condenou a interrupção dos trabalhos legislativos. Para ele, a ação foi “inusitada e alheia aos princípios democráticos”.

Alcolumbre anunciou que também convocará uma reunião com os líderes do Senado, ainda sem data marcada, para tratar da retomada das atividades com “respeito, civilidade e diálogo”. Ele reforçou que o Congresso tem responsabilidade com o país e destacou a importância da apreciação de matérias essenciais à população. “Faço um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação”, concluiu.

A expectativa é que as reuniões desta quarta-feira sirvam para construir uma saída institucional e garantir o funcionamento do Congresso, em meio a um impasse que escancara mais uma vez as divisões políticas que marcam a atual legislatura.

