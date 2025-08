Motiva Pantanal: nova fase marca fim do pedágio para motociclistas na BR-163

A concessionária responsável pela administração e operação da BR-163 em Mato Grosso do Sul inicia uma nova fase e passa a se chamar Motiva Pantanal. A mudança de nome marca o início de um novo ciclo de investimentos, tecnologia e modernização da rodovia. O novo contrato otimizado de concessão foi assinado na última sexta-feira (1º) pela empresa, junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), com publicação no Diário Oficial da União realizada ontem (5).

Durante 11 anos de atuação como CCR MSVia, a empresa manteve os serviços operacionais e de atendimento ao cliente na BR-163/MS. Agora, com nova marca e contrato otimizado, com prazo remanescente de 29 anos, a retomada dos investimentos é imediata.

Já foram iniciadas as obras de implantação de faixa adicional na BR-163/MS, no município de Mundo Novo, entre os kms 7,760 e 9,530, entre os kms 11,080 e 11,540, e entre os kms 28,700 e 31,240. Também já estão em andamento segmentos de duplicações em Campo Grande, entre os kms 454 e 452 e entre os kms 454 e 460, bem como em Jaraguari, no km 510.

Ao todo, serão aplicados mais de R$ 9,3 bilhões em melhorias viárias, com destaque para 203 km de duplicações, 147 km de faixas adicionais, 23 km de marginais, cinco contornos urbanos, passagens de fauna, rede 4G em toda a extensão da rodovia e a criação de três Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros, e diversos dispositivos, como rotatórias, trevos, acessos, entre outros.

Descontos que garantem economia

Além disso, a estrutura tarifária também foi modernizada: motociclistas passarão a ter isenção e veículos que utilizam as cabines automáticas e possuem TAG contam com desconto imediato de 5% na tarifa. Além disso, os condutores que utilizam frequentemente a rodovia, podem obter uma redução adicional que pode chegar até 93%, através do DUF (Desconto de Usuário Frequente), tornando as viagens ainda mais acessíveis.

Valorizando a regionalidade na nova marca

A nova marca da concessionária, Motiva Pantanal, foi escolhida por sua conexão com a identidade regional e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. O nome homenageia um dos biomas mais importantes do planeta e reforça o alinhamento da empresa com os princípios de responsabilidade ambiental e impacto positivo nas comunidades.

“Nossa trajetória foi marcada por compromisso, superação e serviço contínuo. Agora, como Motiva Pantanal, damos um passo adiante com foco em entregar obras relevantes, impulsionar a economia local e melhorar a experiência de quem utiliza a BR-163/MS. Esta concessão otimizada é resultado de um acordo feito a várias mãos, que traz benefícios imediatos para a população e com mais segurança para todos”, afirma Nelson Soares Neto, diretor da Motiva Pantanal.

A Motiva Pantanal nasce com o propósito de valorizar a identidade sul-mato-grossense e reafirmar o papel da BR-163/MS como eixo essencial para o desenvolvimento do Estado. Mais do que uma nova marca, é a consolidação de uma história de continuidade, com foco na excelência dos serviços prestados e no compromisso de construir um futuro melhor para todos que dependem da rodovia.

Por Michelly Perez

