Após insultos candidatos ganham o direito de resposta

O debate da FETEMS nesta última quarta-feira (14), foi aquecido por ataques e temas que deixaram alguns candidatos desprevenidos, mas quando abordaram temas pessoais, ganharam direito de resposta.

No segundo bloco do debate da FETEMS, a organização cedeu um minuto para o candidato Capitão Contar respondeu ao ataque do Eduardo Riedel (PSDB), contra sua esposa afirmando que Iara Diniz responde a 72 processos, assim como direito de resposta a candidata petista por ter sido chamada de mentirosa pelo candidato Marquinhos Trad (PSD).

‘Este é modo operandi dos tucanos, se ela tiver alguma ação é empresarial e não público. Peço desculpas a minha esposa pro ter deparado a tamanha covarde. Vc mente ao dizer que é Bolsonaristas, nunca vi vc na rua defendendo o Bolsonaro nas ruas.

Gisele Marques (PT), recebeu um minuto pro ter sido chamada de mentirosa. “Eu me referi a inúmeras matérias da imprensa sobre corte de ponto. Mas se vossa excelência citou Rose sobre voto contra as domésticas e foi lamentável vc atacar a candidata que não estava envolvida.

Após o intervalo foi pedido que o debate democrático seja respeitado como sempre foi. No último bloco do debate o Capitão voltou a pedir que Riedel se desculpasse com suas filhas presentes e foi aplaudido pela plateia.

