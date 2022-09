Flamengo confirma favoritismo e está na final da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (14), e carimbou o passaporte para a final da Copa do Brasil. Como já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Rubro-Negro conquistou tranquilidade na disputa.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior aguarda o resultado da outra semifinal, entre Corinthians e Fluminense na próxima quinta (15) na Neo Química Arena (a ida terminou em 2 a 2 no Maracanã), para saber quem será o seu adversário na grande decisão, que está programada para ser disputada nos dias 12 e 19 de outubro.

Já o São Paulo volta a sua realidade de não passar sufoco no Brasileirão e chegar inteiro para a final da Copa Sul-Americana. O time de Rogério Ceni encerra sua participação de forma digna na Copa do Brasil. Dada as dificuldades da temporada e a limitação técnica da equipe, o clube tinha a chance de ir para sua terceira final no ano, mas enfrentar o Flamengo mostrou a diferença na qualidade entre as duas equipes.

Como foi Flamengo x São Paulo

O São Paulo começou bem a partida e tentou ao máximo ser competitivo. logo aos quatro minutos criou sua primeira oportunidade de gol com Igor Vinícius, que arriscou de fora da área, forçando defesa em dois tempos de Santos. Pouco depois foi a vez de Patrick receber dentro da área e fazer o cruzamento à meia altura. Santos espalmou, e a bola sobrou para Alisson, que recuou para Igor Vinícius cruzar para Rodrigo Nestor, mas o meia cabeceou fraco.

O tempo passou e o Flamengo começou a chegar com mais perigo ao ataque, abrindo o placar aos 35 minutos, quando Pedro tocou de primeira para Everton Ribeiro, que encontrou Arrascaeta, que bateu com categoria na saída de Jandrei. Um belo gol.

O gol quebrou o ímpeto são-paulino. Se a tarefa já era quase impossível, com o gol, ficou impossível. O objetivo passou a ser não tomar uma goleada, dado o desânimo que inevitavelmente tomou conta da equipe.

Seis minutos depois do gol, Gabriel Barbosa aproveitou posicionamento errado de Jandrei para finalizar por cobertura. Porém, o goleiro se recuperou e conseguiu tirar a bola com um tapa no lance de maior emoção da etapa inicial. O final da partida foi de domínio do Flamengo, que optou pela manutenção do placar. Final de jogo no placar agregado: 4 a 1 Flamengo.

