Após filiações no fim de semana, PSDB-MS vai chegar a 46 prefeitos em MS

No próximo fim de semana, o PSDB de Mato Grosso do Sul irá filiar os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, Donizete Viaro, de Paranhos, Maycol Queiroz, de Paranaíba, Gerolina Alves, de Água Clara, além do Professor Lucio, liderança local importante de Douradina. Com a vinda dos novos tucanos, o ninho chega a 46 prefeitos.

“A vinda dessas importantes lideranças mostra que estamos caminhando para um partido ainda mais fortalecido. Nossa tucana Gerolina volta ao ninho, depois de uns anos em outra sigla. A vinda de Donizete, Gilson e o Maycol traz um novo fôlego para o nosso partido, assim como a filiação do Professor Lucio, um nome que acreditamos para Douradina”, explica o presidente estadual da sigla, Reinaldo Azambuja.

Os atos iniciam nesta quinta-feira (31), às 15h, em Douradina, seguido de Juti, às 19h. No dia 1º de setembro, as filiações acontecem em Paranhos e Paranaíba, às 10h e 19h, respectivamente. Para finalizar, no sábado, o evento acontece em Água Clara, às 10h.

Atualmente o PSDB-MS possui diretório nos 79 municípios, 243 vereadores, 42 prefeitos, 16 vice-prefeitos, seis deputados estaduais, três federais, além do governador Eduardo Riedel. (Com assessoria do PSDB).

Por Alberto Gonçalves– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

