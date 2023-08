Com apenas uma vacina com mais de 70% de cobertura, SES busca aumentar números

Das vacinas pertencentes ao calendário vacinal obrigatório, apenas a vacina BCG conta com mais de 70% de cobertura, sendo que a recomendação do ministério da saúde é, no mínimo, 95%. Sendo assim, o governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com o apoio de 79 municípios, está com projetos para a implementação de diversas estratégias que visam aumentar a cobertura vacinal no Estado. Para tanto, tem buscado alternativas que possam contribuir para a vacinação da população sul-mato-grossense e ajudar o município.

A proposta é que, nas campanhas, os municípios ofertem as vacinas estabelecidas na rotina para todas as faixas etárias previstas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações). Atualmente, a cobertura vacinal está em: Meningocócica C 56,45%, Hepatite A 56,09%, Poliomielite 57,54, Febre Amarela 55,37%, Pentavalente 57,68%, Pneumocócica 57,47% e Hepatite B em crianças até 30 dias 68,32%. O que corresponde a um número baixo, levando em consideração o recomendado pelo Ministério da Saúde.

Para que as ações sejam efetivas, a SES tem estabelecido parcerias com os municípios, para garantir que crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos estejam realmente protegidos. Orientar a população quanto à necessidade de manter atualizada a carteira vacinal possibilita a abertura para os cuidados à saúde e os profissionais de saúde estão disponíveis para ajudar este público.

Segundo a secretária-adjunta estadual de Saúde, Crhistinne Maymone, a secretaria não tem medido esforços para criar possibilidades com a finalidade de facilitar o acesso à vacina.“Mato Grosso do Sul, por meio da SES, quer proteger a população, utilizando da ciência na saúde. As vacinas têm mostrado evidências científicas, com resultados extremamente positivos e que salvam vidas! Por isso, vacine-se e vacine quem você ama. Há diversas vacinas disponíveis nas unidades de saúde e que por muitas vezes estão perto da sua casa. Então, aproveite as ações do ‘MS Vacina Mais’, que estão acontecendo em seu município. Veja o local onde se vacinar”.

De acordo com a divulgação da secretaria, nos meses de maio e junho foi adotada a estratégia de vacinação "Imunização Estudantil", por meio da integração do Programa Estadual de Imunização com o PSE (Programa Saúde Escolar) e a SED (Secretaria Estadual de Educação). O objetivo desta ação é promover a integração e a comunicação entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) e a escola, de forma a ampliar o escopo de atuação em relação aos alunos e seus familiares, otimizando o uso do espaço, equipamentos e recursos disponíveis para adoção de estratégia de vacinação nas escolas. Quarenta e oitos dos 79 municípios do Estado aderiram à ação. A estratégia foi realizada em 346 escolas, envolvendo 79.742 alunos e um total de 40.801 doses de vacina foram administradas, durante o período da estratégia.

Influenza

Em relação às vacinas de campanha, outra ação da SES, em parceria com o CBMMS (Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul) e apoio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), foi disponibilizado, à população da Capital, novo ponto de vacinação contra a Influenza no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar.

A população em geral pôde procurar o novo ponto, onde crianças a partir de 6 meses de idade a idosos puderam se vacinar. A medida ocorreu como forma preventiva para fortalecer a vacinação e prevenir quanto aos sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente em crianças. A estratégia ficou em operação por cinco dias, com horário estendido, e foi responsável por aplicar mais de 4 mil doses do imunizante. A ação também aconteceu no quartel do Parque dos Poderes.

