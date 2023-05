Após denunciar fraude eleitoral, apoiadores de candidato derrotado vão às ruas protestar

Após o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TJSE) ter divulgado o resultado oficial das eleições presidenciais do Paraguai, o terceiro colocado na disputa, Payo Cubas, denunciou fraude eleitoral. Os apoiadores do candidato de Direita foi as ruas e causaram tumulto, deixando a Polícia Nacional em alerta.

Segundo o questionamento de Cubas, que obteve 23% dos votos, provocou euforia de apoiadores, que foram as ruas protestar o resultado oficial. Segundo os sites locais como Abc Color e Última Hora, houve confronto com agentes da Polícia Nacional.

Os protestos mais intensos aconteceram em Pedro Juan Caballero, Presidente Franco, Ciudad del Este, Villa Rica, Concepción, Assunção, Caaguazú e Encarnación.

De acordo com informações da polícia local, mais de 60 pessoas foram detidas. Ocorreu também queimas de toldos de lojas e depredações de patrimônio públicos.

Segundo divulgado pelos sites locais, desde das 6h de hoje, agentes da Polícia Nacional estão nas ruas desmontando barreiras para que as vias sejam desbloqueadas.

Eleições no Paraguai

O economista santiago Penã venceu as eleições presidenciais. Ele foi eleito com 42,74% dos votos válidos, contra Efraín Alegre, que chegou a 27,49%. O seu mandato será de 5 anos.

O candidato da ANR (Associação Nacional Republicana) Juan Silvino Acosta foi eleito com 47,02% dos votos, para governador do Departamento de Amambay para o período entre 2023-2028. Ele bateu a candidata da Concertação Nacional, Zulma Ycassatti Acevedo, que obteve 42,61% dos votos.

A derrota de Zulma, que é cunhada do atual prefeito de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, confirma a queda do clã Acevedo que comandava a região por mais de 25 anos.

