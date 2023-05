Operário perde em Toledo e está fora do Brasileirão A3

A time feminina do Operário Futebol Clube está eliminada do Campeonato Brasileiro série A3. Na tarde de ontem (1), a equipe sul-mato-grossense perdeu para o Toledo (PR), por 2 a 0, no Estádio Municipal 14 de Dezembro, na cidade de Toledo, no interior do Paraná.

O destaque da partida ficou para a meia atacante, Marcela, que fez dois gols (14min 1ºT/ 2min 2ºT) e garantiu a classificação da equipe paranaense para a próxima fase da competição nacional .

No jogo de ida em Campo Grande (MS), o Galo venceu por 2 a 1. Com o placar de 2 a 0, no jogo da volta, a equipe do Toledo (PR), avança para a próxima fase pelo saldo de gols.

O próximo adversário do Toledo (PR) é o Juventude (RS), que venceu o Criciúma na tarde de ontem (1). A equipe de Caxias do Sul (RS), no primeiro jogo, venceu por 6 a 1. Na partida de volta, a equipe gaúcha venceu por 2 a 1, avançando para a próxima fase da competição.

