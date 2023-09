Após 15 anos da última visita, Brasil recebe primeiro-ministro do Vietnã

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính, irá desembarcar em Brasília, na próxima segunda-feira (25), onde encontrará o presidente Lula.

A assessoria do Palácio do Itamaraty informou que a viagem do premiê marca a retomada da agenda Brasil-Vietnã, após 15 anos sem uma visita oficial de um representante vietnamita ao país.

Lula irá receber Minh Chính para a assinatura de acordos de cooperação nas áreas de educação, ciências, energia renovável, defesa e agricultura, além de discutir assuntos econômicos relacionados ao Mercosul.

Os dois líderes se encontraram pela última vez no Japão em maio deste ano, durante a cúpula do G7. Na ocasião, o tema abordado foram os acordos comerciais envolvendo o Brasil e o Vietnã.

Após o encontro com Lula, o primeiro-ministro realizará uma palestra sobre a relação entre os dois países no Palácio do Itamaraty.

Com informações do SBT News.

