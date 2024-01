Sites e serviços digitais da UFMS são retirados do ar após possível ataque hacker

Os sites e serviços digitais da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) estão fora do ar desde a madrugada de ontem (24) devido à possível ataque cibernético a instituição de ensino. Estudantes ainda relataram que não há internet no local nesta segunda-feira (25).

Conforme nota da UFMS, a equipe da Agetic (Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação) identificou que por volta das 3 horas da manhã de domingo (24), houve um possível incidente de segurança nos servidores que armazenam os sistemas institucionais e as senhas das contas de e-mails e drives institucionais.

A universidade esclareceu que nos últimos dias foram registradas diversas tentativas de ataques hackers contra Instituições Federais e de Ensino Superior e de Pesquisa, que resultam em sites oficiais fora do ar e interceptação de dados e informações sigilosas.

“O foco dos hackers é descobrir um usuário com senha fraca, comprometendo a conta do usuário e almejando privilégios para burlar a segurança e conseguir derrubar todos os serviços e obter informações privilegiadas”.

Devido à possibilidade de ataque registrada no domingo, a universidade retirou do ar todos os sistemas computacionais e serviços digitais para mitigação de riscos e manutenção da segurança digital.

“De acordo com o Plano de Contingência da UFMS, foi instalado o Gabinete de Crise da UFMS e será acionado o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital do Governo Federal e comunicado o incidente de segurança à Polícia Federal e à Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul”, diz a nota.

A UFMS estipulou um prazo de retorno do backup em 72 horas, a partir das possíveis invasões. Além disso, ela orienta que é preciso cuidado com contas de email, não fornecendo senhas e dados pessoais para pessoas ou sistemas. Por meio do Whatsapp (67) 3345-7222, é possível enviar dúvidas ou denunciar algum ato suspeito.