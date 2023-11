Apoio de André a Beto seria caminho natural

“Desistir ou permanecer como candidato a prefeito de Campo Grande é uma decisão que só cabe ao ex-governador André Puccinelli, bem como firmar um acordo para concorrer ao Senado em 2026. Como seria um desdobramento desta decisão, também só depende dele.” Esta foi a declaração do deputado estadual, Junior Mochi, ao comentar uma declaração de Puccinelli em entrevista concedida a uma emissora de rádio, no interior do Estado.

O deputado Marcio Fernandes disse que a tendência natural do MDB é caminhar com o PSDB e uma decisão, nesse sentido, já foi adotada e o ex-governador André Puccinelli está caminhando rumo a isto também. “Já apoiamos o governo Riedel na Assembleia e somos aliados prioritários do PSDB, onde for possível, nas eleições municipais e Campo Grande está neste rol de possibilidades”, afirmou o parlamentar.

André Puccinelli admitiu que poderá desistir de concorrer à Prefeitura da Capital, desde que o PSDB assuma o compromisso de apoiá-lo para concorrer ao Senado, em 2026. Mas, durante a entrevista, ele admite também concorrer a outro cargo. “Se eu puder escolher, Senado é algo que me agrada. Se não, vou disputar algum cargo. Em 2026, vou disputar algum cargo para apoiar meus amigos”, declarou o ex-governador, assegurando que será candidato em 2026, ainda que não seja para o Senado.

Aproximação

Por meio de assessores, o ex-governador e atual presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, disse que o que existe de concreto é que MDB e PSDB estão caminhando juntos e continuam conversando para ver onde as alianças poderão ser firmadas nas eleições de 2024. Para 2026, já estaria acertado o apoio à reeleição de Eduardo Riedel e o apoio à candidatura de Reinaldo Azambuja ao Senado. “Por enquanto, não é uma aliança na Capital e sim como fizemos, no passado, um entendimento político”, afirmou Azambuja.

Muito embora os bastidores da política estejam bem agitados nos últimos dias, existe um consenso de que a partir de abril é que serão tomadas decisões quanto a alianças entre os principais partidos o que, consequentemente, definiria as candidaturas. “É muito cedo para tomar decisões, pois as convenções só devem acontecer na primeira semana de agosto”, disse Junior Mochi.

Por Laureano Secundo

