Apoio de Puccinelli a Beto seria caminho natural do MDB, acreditam emedebistas

“Desistir ou permanecer como candidto a prefeito de Campo Grande é uma decisão que só cabe ao ex-governador André Puccinelli bem como firmar um acordo para concorrer ao Senado em 2026, como seria uma desdobramento desta decisão também só depende dele”. Esta foi a declaração do deputado estadual Junior Mocchi ao comentar uma delaração de Puccinelli em entrevista concedida a uma emissora de rádio no interior do estado.

O deputado Mácio Fernandes disse que a tendência natural do MDB é caminhar junto com o PSDB e umdecisão nesse sentido já foi adotada e o ex-governador André Puccinelli está caminhando neste sentido também. “Já apoiamos o Governo Riedel na Assembléia e soimos aliados prioridtários do PSDB onde for possíovel nas eleições municipais e Campo Grande está neste rol de possibilidades”, afirmou o parlamentar.

André Puccinelli admitiu que poderá desistir de concorrer a prefeitura da Capital desde que o PSDB assuma o compomisso de apoia-lo para concorrer ao Senado em 2026.mas durante a entrevista ele admite também concorrer a outro cargo. “Se eu puder escolher, Senado é algo que me agrada. Se não, vou disputar algum cargo. Em 2026 vou disputar algum cargo para apoiar meus amigos”, declarou o ex-governador assegurando que será candidato em 2026, ainda que não seja para o Senado.

Aproximação

Através de assessores o ex-governador e atual presidente estadual do PSDB Reinaldo Azambuja disse que o que existe de concreto é que MDB e PSDB estão caminhando juntos e continuam conversando para ver onde as alianças poderão ser firmadas nas eleições de 2024. Para 2026 já estaria acertado o apoio à reeleição de Eduardo Riedel e o apoio à candidatura de Reinaldo Azambuja ao Senado. “Por enquanto que nós estamos não é uma aliança na Capital e sim fazer como fizemos no passado um entendimento político”, afirmou Azambuja.

Muito embora os bastidores da política estejam bem agitados nos últimos dias existe um consenso de que a partir de abril é que serão tomadas decisões quanto a alianças entre os principais partidos e , consequentemente definindo as cabdidaturas. “É muito cedo para tomar decisões pois as convenções só devem acontecer na primeira semana de agosto”, disse Junior Mocchi.

