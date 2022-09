Apenas um presidenciável tem agenda oficial em Campo Grande

Apesar de serem de MS, Simone e Soraya não têm campanha por aqui

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado

Até o momento apenas o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) confirmou agenda de campanha em Mato Grosso do Sul. Ciro Gomes estará na próxima sexta-feira (9) em Campo Grande para inaugurar o comitê central de campanha no Estado. Será a primeira visita do presidenciável à Capital sul-mato-grossense nesta campanha.

O pedetista vem acompanhado pela candidata a vice, Ana Paula Matos, pela esposa, Giselle Bezerra, e pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

O presidente do PDT-MS, Marcelo Panella, confirmou a agenda de Ciro na Capital. “O Comitê da Esperança – Ciro Gomes e Ana Paula Matos vai oferecer suporte à militância cirista local e será o ponto de encontro da militância sul- -mato-grossense, o lugar onde encontrarão espaço para reuniões e poderão retirar os materiais impressos”, afirmou Marcelo Panella, presidente do PDT-MS.

A inauguração do Comitê da Esperança – Ciro Gomes e Ana Paula Matos será na próxima sexta-feira (9), às 18 horas, na Av. Eduardo Elias Zahran, 1.817 – Vila Santa Dorotheia. Ciro Gomes, sua vice Ana Paula Matos e o presidente nacional da sigla irão conceder entrevista à imprensa ao fim do evento.

Simone e Soraya

Apesar de serem naturais de Mato Grosso do Sul, as candidatas à Presidência da República Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) percorrem o Brasil, e ainda não têm agenda oficial prevista para o Estado.

A candidata pelo União Brasil, Soraya Thronicke, participou ao vivo do programa “Metrópole em Foco”, na rádio Trianon (AM 740), ontem (5), em São Paulo-SP.

Ela vem cumprindo agendas em São Paulo ao lado de seu candidato a vice-presidente, o economista e professor Marcos Cintra, também filiado ao União Brasil. Ontem, a presidenciável compartilhou propostas de seu Plano de Governo, incluindo o “Imposto Único” – que prevê a substituição de 11 tributos federais por um só recolhimento. Questionada sobre a data para campanha em MS, a assessoria não informou.

A candidata Simone Tebet visitou ontem a Coopercaps (Cooperativa de Produção e Trabalho de Coleta Seletiva da Capela do Socorro), em atividade há 19 anos na zona sul de São Paulo-SP e responsável pela geração de emprego e renda para aproximadamente 350 famílias. Simone foi recepcionada por Telines Basílio, fundador e presidente da Coopercaps.

Ela conheceu as instalações da cooperativa e acompanhou o trabalho dos agentes ambientais que realizam a separação dos resíduos coletados.

“O Brasil é líder mundial da reciclagem de latas de alumínio, por exemplo, mas, de todo o montante de resíduos com potencial de reciclagem, apenas 5,3% é efetivamente reaproveitado. A União tem de ser parceira desse processo, ajudando os municípios e consórcios a construir aterros sanitários, pois há prazos para isso. Para as cooperativas, vamos reduzir a carga tributária para que elas possam cada vez mais gerar empregos e renda, especialmente para as mulheres”, disse Simone.

A candidata esteve em Minas Gerais, e hoje cumpre agenda em Brasília. A assessoria foi questionada sobre a vinda de Tebet a MS e disse: “Ainda não tenho essa previsão na agenda. Assim que tiver, avisamos”.

Lula-PT

A assessoria do PT-MS informou que “equipe da campanha nacional do Lula está com três agendas marcadas para Mato Grosso do Sul. Dia 10 em Campo Grande, dia 16 no Assentamento Eldorado Sidrolândia e dia 18 no Assentamento Itamaraty Ponta Porã. Porém, ainda não foi divulgado quais lideranças devem vir para essas agendas”.

Quanto à vinda de Lula, a assessoria informou que “até o momento não existe uma definição sobre isso. Por conta de uma preocupação em relação à segurança, suas agendas são sempre comunicadas com pouca antecedência”.

Jair Bolsonaro-PL

Há rumores de que ele pode vir à região na quinta- -feira (8), porém assessoria de ninguém ligado a ele ousa confirmar ou negar. Porém, fonte ligada ao jornal O Estado e ligada às lideranças locais do PL, partido de Bolsonaro, disse que é quase certo que o presidente venha a MS. “Só estamos confirmando com o Planalto”, disse sob condição de sigilo.

