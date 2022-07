André segue para Três Lagoas para reunião com lideranças e empresários

Nesta sexta-feira (29) o pré-candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), estará em Três Lagoas, para reunião com lideranças, representantes de diferentes categorias profissionais e empresários do comércio e indústria. A agenda se estende até o período da manhã de sábado (30).

Durante as reuniões, André ouve dos participantes quais aspectos precisam ser melhorados e apresenta soluções para contribuir com o desenvolvimento do estado.

“Sou incansável em ouvir as pessoas, em saber delas o que precisam. Em toda minha vida pública e como médico fiz isso, sempre gostei de estar perto e dar atenção ao que as pessoas têm a dizer. Mesmo conhecendo a realidade e a necessidade delas é preciso ouvi-las. Isso agrega no trabalho que será desenvolvido, porque mais importante do que ouvir é resolver os problemas”, diz André.

Ações

O município de Três Lagoas recebeu muitas obras durante o período em que André esteve no Governo do Estado. Entre as principais, destaque para o contorno ferroviário, a pavimentação asfáltica de 194 km na MS 112 (trecho Três Lagoas/Selvíria/Inocência/ Cassilândia) e da MS-320 (trecho da BR-158/Alto Sucuriu), além da pavimentação e recapeamento de 117 mil m2 de vias urbanas.

MDB Mulher reúne quase 500 pessoas para apresentar demandas a André

Durante esta semana, André Puccinelli participou de reunião organizada pelo MDB Mulher quando foram apresentadas demandas das lideranças da Capital e de todo o estado. O evento, que reuniu quase 500 pessoas, ocorreu na noite de segunda-feira (25) no espaço La Riviera, em Campo Grande.

Para André, a reunião reafirmou a integração do grupo. “Foi espetacular, demonstrando o carinho que as mulheres têm pela administração do MDB que as prestigiou com igualdade no comando das pastas de primeiro escalão, sendo sete mulheres secretárias no meu governo municipal e sete mulheres secretárias em meu governo estadual. A participação e o efetivo estímulo por parte do governo serviu também para estimular que muitas delas participassem com atuação política”, disse.

Uma das participantes do evento, Ana Paula Conceição de Oliveira, 36 anos, acredita que se eleito André terá atenção voltada a todas as necessidades da população. “A expectativa é de um Mato Grosso do Sul muito melhor para se viver, mais saúde e mais melhorias na vida das pessoas.”

Outra participante, Alzira Lauriano Muniz Prates, 55 anos, falou sobre pontos que precisam de mudanças. “Precisamos de melhorias, existem muitas famílias em favelas, hospitais sem vagas, sem concurso. Estou muito triste ao ver acontecer tudo isso”, disse.

