Casa é destruída por incêndio e família pede ajuda para reconstruir a vida

Totalmente destruída. Assim ficou a casa da família de Felipe Taykon que teve a residência totalmente consumida pelas chamas, durante um incêndio ocorrido na última segunda-feira no bairro Centro Oeste. A família agora pede ajuda para reconstruir a vida.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, e a família pede ajuda com doação de materiais para construção do novo lar. Foi registrado um boletim de ocorrência e a polícia investiga as causas do ocorrido.

Melissa Cristina, irmã de Felipe, contou ao portal O Estado Online, que a família precisa de doações de todos os tipos. “Eles precisam de material de construção para refazer a casa. O básico da casa porque perderam tudo, como alimentos, roupas, móveis”, conta.

Na casa morava o casal e uma criança de apenas 3 anos de idade. O incêndio teria ocorrido no momento em que a família estava no supermercado. Durante o ocorrido, eles foram avisados por vizinhos que a casa estaria pegando fogo.

Para quem deseja ajudar a família é possível fazer as doações via Pix para o número 67 99280-7053 (Andreia) ou contribuir pelo site do Vakinha acessando direto pelo link CLICANDO AQUI.

Informações podem ser obtidas também pelos telefones dos familiares: 67 99893-8529 (Melissa) ou 67 99280-7053 (Andreia).

