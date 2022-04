André Puccinelli preserva olhar municipalista e ouve solicitação da população

Os pré-candidatos ao Governo do Estado tem visitado diversos municípios para ouvir a população e colocar em seus projetos de governo as principais solicitações, e nesta última sexta-feira (22), o pré-candidato do MDB, o ex-governador André Puccinelli falou sobre seus projetos para a cidade de Novo Horizonte do Sul.

O tema foi pauta durante a entrevista de rádio com Nelson Feitosa. Puccinelli lembrou que foi durante o seu mandato que a cidade ganhou o único acesso da rodovia. “Eles nos pedem o segundo acesso para a entrada da cidade e iremos realizar esta necessidade para que possam entrar e sair.”, explicou André.

O pré-candidato tem reforçado a necessidade em viajar e de perto ouvir a população. “Eu reforço, é preciso olhar para município de um jeito, pois cada um tem uma necessidade diferente. Esse é o meu jeito de governar e que quero manter. Ouvindo as demandas e realizando as prioridades”, concluiu o mdbista.