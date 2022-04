Jovem morre após ser esfaqueado em boate

Na madrugada de hoje (23), um jovem identificado como Adriel Moreira Lima, de 20 anos, foi morto a facadas dentro de uma casa de show na Avenida Trindade, em Sonora, município que fica a 361 quilômetros da capital.

De acordo com informações, o crime teria ocorrido por voltar das 3h, onde após uma briga o jovem se locomoveu até o banheiro e acabou retornando ferido, caindo desacordado no meio do salão.

A perícia foi acionada às 6h e ao chegar no local a vítima já havia sido encaminhada para um hospital.

Adriel não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.