André promete retornar programa “Aldeia produtiva”

O candidato ao governo do Estado do MDB, André Puccinelli (MDB), durante uma entrevista para uma rádio de Dourados nesta segunda-feira (5), afirmou que irá atuar na causa indígena e criar ações de assistência rural.

Para desenvolver as aldeias indígenas do estado, o candidato ao governo, André Puccinelli (MDB), acredita em ações como assistência técnica e extensão rural. A exemplo do que ocorreu quando esteve à frente do governo de Mato Grosso do Sul (2007-2014).

“Tínhamos o Programa Aldeia Produtiva. Fornecíamos sementes, insumos para que os indígenas pudessem produzir, considerando a aptidão das aldeias”, disse o candidato em entrevista ao programa “A hora da verdade”, da rádio Grande FM, de Dourados.

Esta é uma forma de estimular para que produzam e comercializem o que plantaram e colheram, observando a aptidão de cada etnia.

Além disso, o candidato também falou que é preciso vontade política, além de parcerias para resolver questões como a falta de água e saneamento enfrentados em algumas localidades.

Durante a entrevista, também foram abordados temas como segurança pública, saúde, educação e habitação.