André participa de adesivaço na Capital

As campanhas estão a todo vapor nas ruas da Capital e interior. O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB), participou no último sábado (20), do “Adesivaço do 15”, na Vila Glória, em Campo Grande.

Ele cumprimentou seus eleitores e simpatizantes conversou com as pessoas da região e como de costume chamou a atenção dos que por ali passavam.

André adesivou vários carros e falou com os condutores dos veículos. “É muito gratificante estar próximo das pessoas e poder conversar com elas. Esse momento é a grande largada para ganharmos as ruas,” disse André.

“André é amigo, tenho confiança total nele. Muito importante ele estar aqui e falar com a gente. Ele sempre foi assim, desde a época que foi prefeito. Sempre perto do povo”, disse Magno Morinigo, que mora no bairro Los Angeles.