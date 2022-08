Dois homens são presos com 4,5 toneladas de maconha em carreta

A Polícia Federal, com o apoio do TOR do BPMRv, apreendeu 4,5ton de maconha e prendeu 2 homens em flagrante na manhã deste último domingo (21). A droga estava armazenada em uma carreta, que estava a caminho de Santa Catarina.

Durante ação realizada na MS-386, entre as cidades de Ponta Porã e Amambai, a Polícia Federal, com o apoio da PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual), realizou abordagem no veículo, carregado com milho.

Durante a vistoria, os tabletes de maconha foram encontrados em meio a carga.

O condutor e o passageiro de 45 anos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã/MS onde foram realizados os procedimentos relativos à prisão.

Eles poderão responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode ser de 5 a 15 anos de pena restritiva.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.