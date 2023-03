Amarildo Cruz: desinformação gera suspensão de sessão nos Legislativos

Câmara realizou 1 minuto de silêncio, antes do desmentido da morte

Desinformação sobre a morte do deputado Amarildo Cruz (PT) gerou suspensão da sessão e um minuto de silêncio, na Câmara de Vereadores de Campo Grande, ontem (16). Além disso, o ruído de comunicação geral provocou a divulgação de diversas matérias, posteriormente erratas e pedidos de desculpa pelo erro, que poderiam ter sido evitados se houvesse um comunicado oficial, ao início da manhã.

A assessoria de comunicação do deputado desmentiu que ele havia morrido, depois que fontes ligadas ao gabinete e a família indicaram o óbito, havendo a publicação de inúmeras matérias e notas de pesar em grupos de WhatsApp.

A confusão foi tanta que, antes que houvesse o posicionamento oficial da equipe de Amarildo Cruz, o cerimonial da Câmara de Campo Grande foi informado sobre a suposta morte e a Mesa Diretora suspendeu a sessão, pedindo também um minuto de silêncio. “É com pesar que comunicamos o falecimento do deputado estadual. Em consideração ao deputado, solicitamos um minuto de silêncio”, disse o vereador Loester Nunes (MDB), após ter recebido a informação errada.

Depois disso, o chefe de gabinete de Amarildo Cruz, Paulo Barbosa, que estava no hospital, enviou áudio desmentindo a notícia da morte e afirmando que o parlamentar continuava em estado grave. “Essa notícia que está correndo, da morte do deputado, não procede. Ele continua em estado grave, internado no Proncor.” Em nota divulgada nas redes sociais do deputado, foi dito: “seu estado é extremamente preocupante e inspira cuidados, mas ele segue lutando pela vida. Por opção da família, ele não será transferido e continuará na UTI do Proncor Continuamos contando com as orações, que até agora têm surtido efeito e ajudado o deputado, nesta luta. Enquanto há vida, há esperança. Obrigado a todos os amigos que estão nos apoiando e reiteramos nosso respeito à imprensa, que segue cumprindo sua função social, de informar”. O boletim médico, expedido na tarde de ontem, informou que o quadro de saúde de Amarildo Cruz era grave e que o paciente estava recebendo cuidados intensivos.

Internação

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) teve febre e sentiu mal-estar na terça-feira (14). Na quarta-feira (15), ele deu entrada no hospital Proncor, em Campo Grande. Ele foi intubado durante a internação, após uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pela equipe.

Ele teve piora no quadro nas primeiras horas de quinta-feira (16). Os rins paralisaram e o deputado precisou passar por sessão de diálise, para remover o excesso de líquido pelo corpo. Os médicos trabalham com a hipótese de doença chamada miocardite, que é uma inflamação causada por bactérias que atingem a parede do coração.

Na Assembleia Legislativa, antes da confusão mencionada, a sessão foi suspensa por falta de quórum. O primeiro-secretário da mesa diretora, deputado Pedro Kemp (PT), solicitou a suspensão e informou que a falta de quórum era devido a consternação dos colegas deputados, já que Amarildo Cruz e Zeca do PT estavam internados. O pedido de Kemp foi aceito pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), que estimou melhoras aos parlamentares.

Por: REDAÇÃO – IMPRESSO

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.