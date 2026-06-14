Alems tem semana movimentada com caminhada, sessões e solenidades

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) terá uma programação intensa entre os dias 14 e 20, com atividades que envolvem mobilização social, sessões plenárias, reuniões de comissões, solenidades e capacitação interna.

A semana tem início no domingo (14), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, com a 3ª Caminhada #TodosPorElas. A concentração será em frente à unidade do Corpo de Bombeiros, a partir das 7h30. A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher do TJMS, em parceria com a Assembleia Legislativa e outros órgãos públicos, e busca mobilizar a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo dados citados na mobilização, apenas neste ano, até maio, 13 mulheres foram assassinadas no Estado, o que representa uma média de uma morte a cada dez dias.

Na segunda-feira (15), não há eventos programados.

Na terça-feira (16), a agenda começa com sessão plenária às 9h, no Plenário Júlio Maia. À noite, às 19h, o mesmo espaço recebe a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Pastor Evangélico e Entrega do Medalha do Mérito Legislativo “Pastor Gilson Breder”. A proposição é do deputado Professor Rinaldo Modesto (União).

A quarta-feira (17) inicia com reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Às 9h, ocorre sessão plenária no Plenário Júlio Maia. No período da tarde, às 15h, haverá reunião da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, por solicitação do deputado Pedro Kemp (PT), que coordena o grupo. A iniciativa busca fortalecer e integrar políticas públicas voltadas ao tema, com participação de representantes de conselhos municipais e estaduais e membros da academia. À noite, às 19h, ocorre sessão solene em comemoração aos 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil e entrega da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa – Sol Nascente. A proposição é do deputado Hashioka (Republicanos).

Na quinta-feira (18), a programação segue com sessão plenária às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Já na sexta-feira (19), ocorre a continuação do workshop sobre Eficiência Financeira com Milhas, conduzido pela servidora Vivian Húngaro. A atividade será realizada às 10h, na sala Multiuso, voltada aos colaboradores do Parlamento, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Danielly Carvalho

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