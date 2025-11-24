Alems tem semana cheia com sessões, reuniões de comissões, homenagens e ações voltadas à saúde do homem

A última semana de novembro de 2025 será movimentada na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), com uma programação repleta de sessões ordinárias, reuniões de comissões e eventos solenes que se estendem de segunda (24) a sexta-feira (28).

Na terça-feira (25), os trabalhos começam pela manhã, com a sessão ordinária e a votação da Ordem do Dia a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. À noite, às 19h, o mesmo espaço recebe a Sessão Solene de Entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad, criada pela Resolução nº 031/2017. A homenagem, proposta pelo deputado Coronel David (PL), será concedida a personalidades que contribuíram para a Segurança Pública no Estado.

A quarta-feira (26) também será marcada por agenda intensa. Às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, ocorre a reunião da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), seguida da sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. No período da tarde, às 14h, o Plenarinho recebe a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. Proposto pelo deputado Zeca do PT, o encontro deve discutir os entraves enfrentados por assentamentos rurais no acesso à energia elétrica.

Encerrando o dia, às 19h, será realizada a Sessão Solene de Outorga da Medalha Tom do Pantanal – Arara Azul, novamente no Plenário Júlio Maia. O evento, proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), celebra o Dia do Músico e homenageia indivíduos que se destacam na área cultural.

Na quinta-feira (27), os deputados voltam ao plenário às 9h para a votação da Ordem do Dia na sessão ordinária. À noite, às 19h, o Plenário Júlio Maia recebe a Sessão Solene de Entrega do Prêmio “Independência do Líbano”, instituído pela Lei nº 3.438/2007 em comemoração ao Dia da Comunidade Libanesa em Mato Grosso do Sul. A homenagem é uma proposição do deputado Neno Razuk (PL).

A semana encerra na sexta-feira (28) com uma programação dedicada à saúde do homem. A Escola do Legislativo Ramez Tebet promove, às 11h, na Sala Multiúso, uma palestra alusiva ao Novembro Azul. O evento contará com a participação do urologista e professor universitário André Domingos e do médico servidor da Alems Henrique F. de Brito, que abordarão prevenção, autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.

