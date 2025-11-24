Criança de 3 anos fica presa em armário dentro de banco em MS

Uma brincadeira entre irmãos quase acabou dando tudo errado. Isso porque um menino, de 3 anos, ficou preso dentro de um armário de ferro de um banco. O caso ocorreu nesse domingo (23), em Paranaíba (MS). O móvel não tinha abertura manual, o que impediu a criança de sair sozinha.
A Polícia Militar precisou ser acionada para o resgate. Felizmente, o menino não ficou ferido.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, policiais encontraram o menino chorando e assustado dentro de um armário de chapa de ferro. Como a porta não podia ser aberta por dentro, a equipe precisou usar ferramentas para liberar a criança.
De acordo com a família, o menino brincava com o irmão gêmeo quando entrou no armário e ficou preso. Após ser retirado, ele foi avaliado pelos bombeiros, que descartaram a necessidade de atendimento médico. A criança foi devolvida aos responsáveis.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram