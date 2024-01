Confira a coluna “Conectado”

Política

A lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para População em Situação de Rua foi sancionada pelo presidente Lula. O projeto cria uma bolsa que paga despesas com alimentação e transporte às pessoas em situação de rua, que participarem de cursos de elevação da escolaridade ou qualificação profissional. Também haverá incentivos à contratação dessa população por empresas parceiras, estimulando a economia solidária.

… E como parte da política de dignidade menstrual, as drogarias participantes do Programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes gratuitos a pessoas de baixa renda, anunciou o Ministério da Saúde. O produto é oferecido a 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos, estudantes de escolas públicas, abaixo da linha da pobreza, em situação de rua ou vulnerabilidade extrema.

Ricos

Um levantamento do Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) mostra que os mais ricos estão concentrando cada vez mais renda no Brasil. Graças a ganhos com atividades rurais e pela distribuição de lucros e dividendos, a renda da população mais rica cresceu até três vezes mais do que a da parcela mais pobre.

O seleto grupo de 15 mil pessoas, que representa 0,01% da população mais rica, viu a sua renda crescer 95% entre 2017 e 2022. Já a renda da maioria dos brasileiros adultos (95%) avançou 33% no mesmo período, superando em apenas dois pontos percentuais a inflação acumulada nesses cinco anos. Já no grupo que representa 1% da população, formado por cerca de 1,5 milhão de pessoas, a renda média mensal em 2017 era de R$ 52,5 mil, saltando para R$ 87,7 mil em 2022, uma alta de 67%.

Empresas

…Por falar em ricos, a Apple desbancou a Amazon e se tornou a empresa mais valiosa do mundo em 2024. A big tech fundada por Steve Jobs é avaliada em US$ 516,6 bilhões. Em seguida, estão Microsoft (US$ 340,4 bilhões) e Google (US$ 333,4 bilhões). A Amazon, que liderava a lista em 2023, aparece este ano na 4ª posição, com US$ 308,9 bilhões. Os dados são do Brand Finance Global 500, relatório publicado anualmente e que foi divulgado ontem durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

A consultoria analisa anualmente mais de 5 mil empresas para chegar a sua lista de 500+. Entre as companhias brasileiras, o Itaú caiu 22 posições, mas continua sendo a de maior avaliação no país, com US$ 8,3 bilhões, no 263º lugar. Banco do Brasil (431) e Bradesco (477) completam a lista das três brasileiras mais bem avaliadas, com US$ 5,5 bilhões e US$ 5 bilhões, respectivamente.

Por Bosco Martins.