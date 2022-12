ALEMS homenageará três deputados que deixaram legado

Deputados falecidos em decorrência a Covid19 e que deixaram um legado na Assembleia Legislativa do Estado serão homenageados nesta próxima terça-feira (20).

Serão inauguradas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) três salas de reuniões, em homenagem a Onevan de Matos, Cabo Almi e Roberto Orro.

Na última sessão o presidente da Casa, Paulo Corrêa exaltou a solenidade em homenagem. “Lembrando que terça-feira [20], senhores deputados, às 8h30, vamos inaugurar duas salas nesta Casa de Leis, uma com o nome do saudoso deputado Cabo Almi, e aí estamos convidando os familiares de ambos parlamentares, e a outra sala tem o nome do saudoso deputado Onevan de Matos”, informou.

Onevan de Matos, tem sua história entrelaçada com a crianção e desenvolvimento do Estado. Ele faleceu no dia 13 de novembro de 2020. Cabo Almi faleceu em 24 de maio de 2021, sua conduta e trajetória sempre ressaltada na vida pública.

Roberto Orro atuou quatro mandatos , e também ocupou outros cargos públicos. Promoveu amplo debate com movimentos sociais e pautas ligadas ao Meio Ambiente, Trabalho e Defesa dos Povos Indígenas. Faleceu no dia 23 de novembro de 2020, aos 83. Ary Rigo, um dos idealizadores da TV Assembleia, com a criação do sistema múltimídia na estrutura da Casa de Leis, dá nome ao estúdio de gravação da TV Assembleia. Ary Rigo faleceu no dia 30 de setembro deste ano, aos 74, tendo exercido seis mandatos na Assembleia Legislativa.

