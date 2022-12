Veículo é roubado em frente a residência da Capital

Um veículo Volkswagen Gol, prata, com placas HRT 9200, foi roubado em frente a uma residência no bairro Jardim Zé Pereira em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (19).

O carro estava estacionado em frente a uma casa. Ao chegar a madrugada, o dono do veículo ouviu seus cachorros latirem. Ele foi em frente a residência e conseguiu visualizar um indivíduo saindo com seu carro.

No imóvel não há câmeras de segurança, portanto a identificação do autor do crime ficou prejudicada. Agora, os policias investigam se existe existem câmeras em uma loja de material de construção próxima à residência.

Se tiver informações sobre o paradeiro do veículo, entre em contato com a Polícia. O caso foi registrado na Depac Centro.

