ALEMS firma parceria com campanha “Seu Abraço Aquece” para ajudar quem mais precisa no inverno

Ponto de coleta será instalado na Casa de Leis e doações seguem até 20 de maio; campanha arrecadou 189 mil peças em 2024

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será mais uma vez parceira da campanha do agasalho Seu Abraço Aquece: Doe calor e faça o bem, que chega à sua décima edição em 2025 com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para quem enfrenta o frio com dificuldades.

Durante a sessão desta terça-feira (15), o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), fez um apelo aos parlamentares e à população para aderirem à iniciativa solidária. “Começamos com a ação do Seu Abraço Aquece, que vai até o dia 20 de maio e atingiu a marca de 189 mil peças doadas no ano passado. Quero convidar e pedir aos deputados que envolvam as digníssimas esposas também, para que nos ajudem e que possamos dar uma atenção para fazer muita doação de cobertores e peças”, afirmou.

Um ponto de coleta será montado no saguão principal da ALEMS para receber as doações. Além da Assembleia, caixas de arrecadação estarão disponíveis em secretarias, autarquias, fundações estaduais e instituições parceiras.

Organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a campanha tem como foco mobilizar servidores públicos e a sociedade em geral. Podem ser doados cobertores, roupas, casacos, calçados e acessórios de inverno como meias, luvas, toucas e cachecóis — desde que estejam em bom estado de uso ou sejam novos.

Na edição de 2024, mais de 300 entidades filantrópicas foram beneficiadas com as peças arrecadadas. Este ano, as organizações interessadas em receber as doações devem se inscrever no site oficial da campanha entre os dias 9 de abril e 9 de maio.

