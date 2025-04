Idoso condenado a mais de 18 anos por estuprar a neta de ex-mulher é preso no interior

Na manhã desta terça-feira (15), um homem de 64 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na cidade de Paranaíba.

O crime ocorreu no ano de 2022. Na época, o homem era casado com a avó da vítima que tinha 62 anos e abusou da neta da ex-mulher, uma menina de 12 anos de idade.

O homem foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão. Ele localizado capturado sem resistência e encaminhado ao sistema prisional, onde irá começar o cumprimento da pena.

A ordem judicial da prisão foi expedida após o trânsito em julgado da sentença. Com o esgotamento dos recursos, a pena tornou-se definitiva.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

