Alan Guedes não esboça preocupação com pré-candidatos

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), afirmou ao jornal O Estado que está focado na administração e não esboçou preocupação com o alto número de pré-candidatos interessados na sucessão do executivo. Até o momento, confirmaram pensar na disputa de 2024: o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), os deputados estaduais Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira e Lia Nogueira, ambos do PSDB, além do Professor Tiago Botelho (PT) e o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

O prefeito pontua que, numa democracia, todos que estejam em legalidade com a Justiça Eleitoral têm direito de concorrer a cargos públicos. “Acredito que todos que estão em dia com a Justiça Eleitoral têm o direito de se candidatar a qualquer cargo.” Ele destaca que por Dourados ser a maior cidade do interior do Estado, o número de pré-candidatos e, posteriormente, candidatos, deve ser grande. “Acredito ser normal o número de possíveis candidatos à prefeitura. Entretanto, acredito que ainda é muito cedo para falar nas eleições municipais de 2024.”

Guedes disse que está empenhado em desenvolver os planos e cumprir as metas de seu programa de governo no município. “Temos muito trabalho pela frente, meu foco agora é entregar os projetos que iniciamos e trabalhar para entregar as obras do maior pacote de investimentos da história da nossa cidade, o ‘Desenvolve Dourado’”.

Indagado, se estaria preocupado com as diversas críticas que vem sofrendo das figuras políticas que desejam concorrer ao executivo, ano que vem, o prefeito afirma que não há preocupação. “São os mesmos críticos desde a eleição, mesmo antes de assumir. Vou continuar com o planejamento da gestão.”

Cenário político

Geraldo Resende disse ao jornal O Estado tem vários companheiros de caminhada, antigos amigos políticos em Dourados e região, na qual ele foi o deputado mais votado. Porém, reafirma seu compromisso com o futuro mandato no legislativo.

Outro que está de olho na disputa é o advogado, professor do curso de Direito da UFGD, Tiago Botelho (PT). Ele entende ser necessário construir uma frente democrática ampla em nível municipal, assim como foi feito no Brasil, resultando na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado Zé Teixeira (PSDB) admitiu ao jornal O Estado que pode disputar o cargo pela primeira vez, caso seja avalizado pelo PSDB. O último a demonstrar interesse foi o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

