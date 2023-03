Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Grandes acontecimentos marcam presença no céu desta terça e o mais importante é Saturno, que hoje começa a circular no seu inferno astral. Numa dessa, já adianto que convém ir mais devagar e adotar a prudência como lema ao lidar com os seus interesses profissionais. Pela manhã, Lua e Urano dão uma força e indicam boas vibes para ganhar dinheiro e realizar metas, mas depois, toda cautela será bem-vinda. Convém agir com mais discrição, controlar os seus ímpetos arianos e não se expor demais para evitar encrencas. A saúde também pode exigir cuidados extras. No lado amoroso, bagacinhas não estão descartadas e a dica é medir as palavras para não se desentender com o love ou queimar o filme com o crush.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje os astros estão no maior agito e você pode esperar de tudo, menos sossego, bebê! O dia até começa maneiro e tudo indica que as suas iniciativas serão exitosas, mas logo na sequência a Lua muda para a fase Cheia e a inquietação pode tomar conta do seu astral. Explore seus dons criativos e procure se concentrar melhor nas suas atividades para manter o ritmo. Agora, a notícia principal é de Saturno, que muda de cenário e deve influenciar bastante seus planos para o futuro. Você terá mais sabedoria, fé no amanhã e apoio para realizar projetos. Valorize os amigos mais velhos e experientes. A paixão será alvo de altos e baixos, portanto, mostre mais calma e jogo de cintura na paquera e no romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Prepara, meu cristalzinho, porque o dia será movimentado e muita coisa vai rolar. Interesses e compromissos familiares podem ser agilizados logo de manhãzinha, mas depois convém ligar o radar porque tensões vão rondar a vida profissional e Saturno engrossa o coro. O astro desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo e avisa que a carreira pode enfrentar limitações. Foque nas responsabilidades e procure fazer uma coisa de cada vez, assim vai se sair melhor. Nada de pressa para alcançar suas metas: agora é hora de agir com paciência e perseverar atrás do que ambiciona. No amor, instabilidades estão previstas, mas se domar seus impulsos e tiver mais tato, tudo se ajeita com o xodó ou o crush.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sua energia mental e capacidade de expressão ficam tinindo nas primeiras horas da manhã e você terá facilidade para interagir com os outros. O período será dez para atuar em grupos, equipes e somar forças com os colegas, mas depois será preciso lapidar a comunicação, pois atritos podem rolar. A Lua Cheia intensifica seu lado impulsivo e há risco de perrengue ao falar primeiro e pensar depois. Hoje Saturno troca de signo e promete mudanças importantes: contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem te levar mais longe – ouça quem tem sabedoria e experiência de vida. Porém, o romance pode ser palco de tretinhas hoje e a paquera também. Não caia em conversa mole nem marque bobeira!

Leão (de 22/7 a 22/8)

O céu tá um fervo hoje e vários movimentos astrais vão impactar o seu astral. Quem puxa a fila é Lua, que migra para a fase Cheia no setor da bufunfa e deixa a sua vontade de ganhar dinheiro ainda mais forte. É hora de explorar seu lado dinâmico e empreendedor, mas evite agir por impulso ao lidar com grana e desconfie de promessas de lucro fácil. Saturno também traz recados importantes e aconselha a agir com prudência e disciplina ao cuidar dos seus interesses. Não empurre problemas com a barriga, foque no trabalho e procure ter uma postura mais zelosa com a sua saúde, valeu? Na paixão, se exagerar na dose de ciúme pode ter torta de climão no cardápio com o crush ou o mozão. Aí não, né leãozinho(a)?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua tá on no seu signo e abre o dia em sintonia com Urano, despejando vibes superpositivas para você realizar seus objetivos. Mas convém agir rápido porque o clima dá uma guinada ainda pela manhã e você pode experimentar contrariedades. Não vai ser tão fácil entrar em acordo com os outros e será preciso uma boa dose de paciência para se entender com quem convive ou trabalha. Ainda bem que Saturno entra em cena e muda para sua 7ª Casa hoje, dando mais sabedoria, tolerância e habilidade para você se relacionar. Agora, a melhor notícia do astro vai para o amor e ele avisa que uma paquera tem tudo para decolar e virar romance firme – ô glória! Só não se exceda no mimimi com o mozão à noite, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Libra, meu docinho, hoje convém respirar fundo e começar o dia com toda boa vontade. É que as estrelas podem armar umas ciladas e você precisará da famosa habilidade conciliadora do seu signo para desviar de saias justas e frias. A Lua Cheia inferniza seu astral e recomenda mais atenção com os compromissos assumidos no serviço, mas não se estresse com o que não pode controlar. Saturno é outro que muda de posição no Zodíaco e passa a influenciar bastante seu trabalho e sua saúde. Mas o planeta promete mais responsabilidade, foco e persistência para encarar e vencer desafios – confie no seu taco e cuide-se bem! Na vida amorosa, altos e baixos devem rolar, então, baixe as expectativas e vá com calma.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se você sempre reclama da rotina, hoje não tem motivo, viu bebê? O céu promete uma terça-feira das mais movimentadas e a monotonia vai passar bem longe pra chiar. A Lua entra na fase Cheia e turbina os seus contatos, sobretudo na vida social. Há chance de ampliar suas amizades, participar de grupos e ver o seu perfil bombar nas redes. Só não vale se precipitar para fazer as coisas nem gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Nos assuntos do coração, pode ter uns perrenguinhos, mas Saturno ingressa hoje em seu paraíso e vai deixar seu carisma e boa lábia na melhor forma. Você terá simpatia e traquejo para atrair amores e um crush mais experiente ou com idade superior à sua pode te encantar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As demandas da carreira concentram seu foco logo cedo e não vai faltar disciplina para dar conta dos deveres, mas há risco de dissabores com concorrentes e chefes pela manhã. Também pode levar preocupação do trabalho para casa: convém separar as estações para não minar o bom astral do seu lar. Mas Saturno avisa que você terá muitos interesses para resolver com parentes e deve assumir novas responsabilidades. Tudo indica que saberá administrar bem o orçamento doméstico. Herança, espólio, compra ou venda de imóvel e outros assuntos familiares ligados a dinheiro vão centralizar as atenções. No amor, o dia será de altos e baixos e tensões vão rolar à noite: cautela com tretas, rivais e velhas mágoas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje o astral tá dos mais movimentados, cabrinha, e muitas vibes vão marcar presença em seu Horóscopo, influenciando bastante sua vida pessoal e profissional. Logo cedo, você vai esbanjar talento e terá pique para começar coisas novas, mas pode se deparar com desentendimentos e obstáculos ao longo da manhã. Ainda bem que Saturno muda de signo e dará a maior força para você se entrosar melhor com quem convive e trabalha. Aliás, seu regente promete bons contatos e ensinamentos valiosos com gente mais velha e experiente – ouça conselhos e aprenda tudo que puder. A paixão fica meia boca e nem tudo pode fluir como espera, ainda mais à noite. Controle as reações e seja mais paciente com o crush ou o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia começa com boas vibes e os astros garantem que as primeiras horas serão propícias para resolver coisas em casa, fazer reparos e restauros. Mas é melhor agir rápido porque o clima dá uma guinada e desafios vão rondar os seus interesses financeiros. Pode ter dores de cabeça com imposto, seguro, taxas, juros e dívidas antigas. Saturno reforça o alerta e pede juízo ao lidar com dinheiro: o astro recomenda a ter mais prudência com os ganhos e aprender a economizar. Quem gastar sem critério pode se enrolar com os boletos lá na frente. Hoje a vida amorosa também fica instável e se você agir por impulso ou se precipitar pode melar uma conquista dada como certa. Há risco de treta com o love à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A terça tá agitada e vem cheia de novidades, peixinha! Logo cedo, a Lua troca energias positivas com Urano e promete surpresas deliciosas com gente que você encontra sempre. Pode receber notícias incríveis, bombar nos contatinhos e alcançar uma conquista importante. O trabalho e a grana ficam favorecidos e seu lado responsável vai brilhar. Hoje Saturno ingressa em seu signo e vai dar todo apoio para os seus planos, realçando sua perseverança, organização e confiança para chegar aonde quer. Mas não tenha pressa e lembre-se de que tudo tem seu tempo para dar frutos. Na paixão, controle os ímpetos e não force a barra com o crush. Tensões em casa podem zicar o romance – pegue leve com o xodó, bebê!

