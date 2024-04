Agenda: Campanha do agasalho e homenagem à Ordem DeMolay são destaques

A agenda da semana da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), entre os dias 21 e 27, contará com o lançamento da Campanha do Agasalho e a solenidade em homenagem à Ordem DeMolay.

As sessões ordinárias acontecem semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os eventos podem ser acompanhados pelas mídias sociais oficiais no Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. Também podem ser conferidos pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS. E ainda pela transmissão da Rádio ALEMS – FM 105.5.

Terça-feira (23)

A Campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” será lançada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) às 8h, no saguão principal da Casa de Leis.

A pedido do presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, e da primeira-dama, Mônica Riedel, que é madrinha da campanha, os servidores estão sendo mobilizados para apoiar nas doações.

Quarta-feira (24)

A partir das 8h, acontecerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Sexta-feira (26)

Por proposição do deputado Junior Mochi (MDB), será realizada às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do DeMolay.

Durante a solenidade, será entregue a Comenda do Mérito da Ordem DeMolay a personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade sul-mato-grossense.

Com informações da Agência Alems.

