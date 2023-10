AGEMS e UEMS firmam parceria estratégica para impulsionar desenvolvimento sustentável em MS

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão fazendo parceria para impulsionar o desenvolvimento do estado com foco na inovação e sustentabilidade. Em uma reunião produtiva, as duas instituições discutiram uma série de projetos promissores que prometem moldar o futuro do estado.

Carlos Alberto de Assis, Diretor-Presidente da AGEMS, destacou a importância dessa parceria e a missão de projetar Mato Grosso do Sul e o Pantanal para o mundo. Ele expressou seu entusiasmo em colaborar com a UEMS, uma instituição de ensino renomada no estado, para promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria dos serviços públicos. Assis enfatizou a necessidade de apresentar o estado e seu Pantanal ao mundo.

Uma das áreas-chave dessa colaboração é a integração das duas instituições para realizar eventos comunitários e promover projetos de sustentabilidade em todo o estado. Essa parceria tem como objetivo fortalecer a presença da AGEMS e da UEMS nas comunidades locais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da população de Mato Grosso do Sul.

Um dos projetos em andamento é o “AGEMS Perto de Você” e o “UEMS na Comunidade,” que buscam levar informações, serviços e oportunidades para as comunidades locais, conectando órgãos reguladores às necessidades dos cidadãos.

Além disso, a colaboração visa aprimorar o projeto de educação ambiental, expandindo-o para alcançar um público ainda maior, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da sustentabilidade. A intenção é envolver mil alunos em escolas do estado, ensinando os jovens sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente.

A AGEMS também participará ativamente dos trabalhos relacionados à Rota Bioceânica, um projeto crucial para a integração e desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. A UEMS já desempenha um papel significativo nesse projeto, com polos que apoiam pesquisadores e parcerias com outras universidades em países como Chile, Argentina e Paraguai. A expertise regulatória da AGEMS contribuirá para questões relacionadas à infraestrutura e serviços públicos ligados à Rota Bioceânica.

No que diz respeito ao futuro, a parceria entre a AGEMS e a UEMS planeja oferecer uma pós-graduação em regulação pública, uma oportunidade única para profissionais se especializarem nessa área crucial.

As duas instituições estão comprometidas em melhorar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses e promover o desenvolvimento responsável em todas as áreas, unindo a comunidade, educação, sustentabilidade e regulação para alcançar resultados notáveis. Participaram da reunião membros da diretoria da AGEMS e representantes da UEMS, incluindo professores, coordenadores e assessores.

Com informações da Assessoria