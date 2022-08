Advogado Hélio Gomes sai como pré-candidato para reformular cargas tributárias de MS

O advogado de Campo Grande, mestre em direito civil e negócios internacionais, natural de Corguinho, Hélio Gomes dos Santos, entrou na corrida política de 2022 como pré-candidato a deputado estadual pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). O escritório de Hélio fica na Capital, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 1180.

Hélio tem uma vasta história e ajudou a fundar a Associação de Moradores de Corguinho em 1987, além de ter entrado no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) para participar da sua primeira eleição em 1998. Há 10 anos atrás, Hélio decidiu montar seu escritório de advocacia em Campo Grande e hoje está filiado ao PTB (Participar de uma chapa nova com 25 candidatos.

“Ao longo dos tempos e do meu trabalho, vi que tenho mais condições de atender mais a população. Acredito que nesta chapa há uma oportunidade para mim”, prospera Hélio, prometendo que a primeira coisa que vai lutar, caso for eleito, será na reformulação das cargas tributárias, que em MS é a mais alta do país.

Formado também pela Universidad Europea del Atlántico, na Espanha, o doutor pretende levantar pautas esquecidas na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) para que Mato Grosso do Sul crie mais condições de investimentos para a iniciativa privada, assim gerando mais empregos.”