“Yoga com mulheres” de Jardim recebe certificado na Capital

Dentre os diversos trabalhos realizados pela Coordenadoria de políticas públicas para as mulheres do Estado, a entrega do selo da mulher é uma premiação reconhecido e concorrida entregue hoje (1), durante o evento em comemoração ao agosto lilás na Capital.

Durante a cerimônia, foi realizado a entrega do selo Prefeitura Amiga da Mulher, instituído por lei, as prefeituras de MS que têm boas práticas são escolhidas através de uma banca examinadora que escolhe as melhores cidades que se comprometem com a política. No evento, 20 prefeituras foram reconhecidas e receberam o selo hoje, destas, quatro são destaques.

Dentre elas, a prefeitura de Jardim recebeu o certificado do programa “Prefeitura amiga da mulher”, pelo projeto desenvolvido pela psicóloga e coordenadora de políticas públicas, Ana Claudia Serra Pleutin, “Yoga com mulheres – Ativando o Poder e o Equilíbrio do feminino”, que esteve presente junto da prefeita Cleydiane Matzenbacher (DEM) no ato da entrega.