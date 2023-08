Adriane Lopes troca de secretário de Governo

O secretário de governo Mário Cesar está de saída da municipalidade. Ex-vereador e tido como eficiente nas articulações políticas, Mário não resistiu à aproximação das eleições e da necessidade da prefeita Adriane Lopes em ampliar composições para seu projeto de reeleição.

O ainda secretário deve ficar no cargo até o martelo ser batido e definido seu sucessor. Os vereadores João Rocha (PP) e Professor Riverton (PSD) estão cotados, para assumirem o cargo de Secretario de Governo .

João Rocha e Riverton são da mesma sigla da senadora Tereza Cristina e integram o grupo político da senadora e apoiou o Deputado Estadual, Lídio Lopes (Patriotas), esposo de Adriane, nas eleições de 2022. A senadora está bem próxima da prefeita e já a convidou para se filiar ao PP para concorrer a reeleição pela sigla.

