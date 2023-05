Adriane Lopes se reúne com chefe Rose Modesto na Sudeco

Na manhã desta terça-feira (23), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes está cumprindo agenda em Brasília. A chefe do Executivo Municipal iniciou os compromissos oficiais com a responsável pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto, no Distrito Federal. Na pauta, foram abordados projetos da Capital, em especial a retomada de obras paralisadas e obras estruturantes, como drenagem e pavimentação.

“Foi uma reunião muito positiva e produtiva. A Rose é da nossa cidade, sentimos que ela terá um olhar especial para Campo Grande. Durante a agenda, ao lado dos nossos secretários, apresentamos projetos importantes para a Capital, como por exemplo a retomada de obras que estão paralisadas e outras de drenagem e pavimentação”, pontuou a prefeita, Adriane Lopes.

No período da tarde, a chefe do Executivo Municipal se encontra com a Senadora de MS, Tereza Cristina; reunião no Ministério da Cultura e também com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

