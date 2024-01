Adriane Lopes e Riedel se alinham para melhorias no transporte público

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reuniram-se nesta quarta-feira (24) em um encontro estratégico visando fortalecer a colaboração entre os poderes municipal e estadual para benefício da comunidade local. A reunião, realizada na Governadoria, concentrou-se na consolidação de parcerias para impulsionar projetos delineados no plano diretor de mobilidade e transporte.

Essas iniciativas representam um compromisso conjunto para aprimorar a infraestrutura urbana, proporcionando melhorias substanciais na vida dos cidadãos, especialmente no que diz respeito ao transporte público e aos investimentos na Capital.

A prefeita destacou a importância de alinhar as equipes técnicas e compartilhar estudos já realizados pela Prefeitura para modernização do transporte coletivo e mobilidade urbana. Ela ressaltou que o Estado desempenha um papel crucial na discussão dessas modernizações, considerando o rápido crescimento e avanço da Capital.

“Entendemos que o Estado é muito importante na discussão dessa modernização, considerando que a Capital cresceu muito e avançou. E hoje chegou o momento de discutirmos essas pautas de relevância com o governador e avançarmos juntos. Vamos alinhar as nossas equipes técnicas. O município já tem estudo de modernização do transporte coletivo e da mobilidade urbana, dentro das diretrizes do Plano Diretor de Mobilidade. Vamos apresentar esses dados para a equipe técnica do governo, para que possamos ter um alinhamento pensando no futuro de Campo Grande”, disse a chefe do Executivo Municipal.

O governador destacou o encontro como uma oportunidade para alinhar estratégias que impulsionem o desenvolvimento da capital. “Discutimos assuntos de interesse da sociedade, como mobilidade urbana, que impacta diretamente a vida da população. A prefeita veio para iniciarmos as tratativas de uma nova modelagem de parcerias com foco num melhor resultado para quem utiliza esse serviço.”

Adriane Lopes ressaltou que a modernização do transporte coletivo é crucial para aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos, atendendo às necessidades decorrentes da expansão e crescimento de Campo Grande.

O Município recentemente atualizou seu plano diretor de mobilidade e transporte, concluído no final de 2023. O documento inclui informações como revisão da malha cicloviária, estudo de caminhabilidade, complementação de pesquisa origem/destino do transporte coletivo, pesquisas de ocupação, de satisfação do usuário e de velocidade e retardamento.