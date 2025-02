Adriane Lopes deve definir líder na Câmara Municipal ainda nesta semana

Até o fim desta semana a prefeita Adriane Lopes (PP) deverá reunir os partidos que apoiaram sua reeleição e definir quem será o seu líder na Câmara. A ideia da prefeita é unir os seus apoiadores para que já na sessão de abertura dos trabalhos, prevista para a próxima segunda-feira já tenha um nome definido.

Beto Avelar (PP) chegou a demonstrar interesse em continuar na liderança da prefeita, mas as tratativas para o novo mandato acabaram fazendo o vereador repensar. Outro nome cotado seria de Maicon Nogueira, também do PP, mas disse que não deve lutar para assumir a função preferindo que a definição ocorra através de um consenso entre todos os que apoiaram a eleição da prefeita.

Outra definição importante estaria relacionada ao vereador que deverá assumir a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que é considerada a mais importante uma vez que todas as matérias que dão entrada precisam do seu parecer para seguir a tramitação normal. Por enquanto não se sabe quem será o presidente mas dificilmente será um vereador ligado a prefeita.

Outros partidos

O Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) já definiram as lideranças, sendo Rafael Tavares pelos liberais e Jean Ferreira do PT. Tavares virou líder após acordo com Ana Portela, já que André Salineiro (PL) é o vice-presidente da Câmara. Eles farão um rodízio de liderança, com Tavares atuando como líder neste ano e Ana Portela no próximo. No PT, o escolhido foi Jean Ferreira (PT). No sábado, o partido voltou a se reunir e definiu o vereador de primeiro mandato, Jean Ferreira, como líder do partido neste ano.

Por Laureano Secundo

