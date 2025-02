Homem tenta defender esposa durante importunação, é agredido e sofre traumatismo craniano na Capital

Na madrugada desta terça-feira (11), um homem precisou ser socorrido após sofrer traumatismo craniano durante briga. A vítima, de 53 anos, agiu em defesa de sua esposa, que estava sendo importunada pelo autor. O caso aconteceu no bairro Jardim Colibri, me Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois homens não se conheciam, mas iniciaram uma luta corporal, quando o autor importunou a esposa da vítima. Durante a briga, o suspeito encontrou um pedaço de madeira e começou a desferir golpes, causando lesões expostas, cortes no braço, nos dedos da mão, um traumatismo craniano leve.

A vítima precisou ser foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Já o autor, não foi localizado,

