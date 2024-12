Adriane diz que irá “monitorar de perto” trabalho de novas Secretarias

Sobre eleição na Câmara, prefeita ressalta que “ninguém chega atrasado numa eleição”

Articulando a reforma administrativa que será implementada em 2025 em busca de reequilíbrio das contas, a prefeita Adriane Lopes (PP), contou, em entrevista ao Jornal O Estado, que reestruturação que enxuga em 30% a composição da prefeitura, deverá gerar em média, uma economia de R$ 200 milhões para reinvestir na cidade. A chefe do Executivo também aproveitou para falar da arrecadação que ficará a cargo da Secretaria de Fazenda e ainda sobre o movimento do Partido Progressistas para ter um representante na Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Sobre a reforma administrativa que permitirá a realização de ajustes para gerar uma economia de cerca de R$ 200 milhões, Adriane destacou “otimização de recursos” que ficará sob responsabilidade de um gestor que cuidará de várias pastas. “Ficarão abaixo dele especialistas de vários setores. Na Articulação Regional, os indicadores dos serviços públicos de governança em Campo Grande, quando eu assumi, era abaixo da média nacional, significa que os serviços que eram prestados não chegavam diretamente à população. Existia uma sensação de que a gestão não chega no bairro. Hoje não, com o ‘Todos em Ação’, que foi um programa que eu criei, o gabinete da prefeita nos bairros, eu levei os secretários aos bairros, assim consegui mudar esse indicador na avaliação anual do Governo Federal que premiou Campo Grande, a única capital do Brasil que recebeu o nível bronze 4 em maturidade da governança”.

Adriane Lopes explica que as secretarias trabalhavam somo ‘subprefeituras” que agora ficarão sob o “guarda-chuva” da Casa Civil. “Eu vou monitorar de perto todo esse trabalho da execução das secretarias indiretas”, falou sem revelar nomes de quem seria o responsável por assumir a nova pasta.

A prefeita explicou ainda a mudança prática da Secretaria de Compras Governamentais que passará a ser Secretaria Especial de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Fazenda que substituirá a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). “Toda a arrecadação do município estará dentro da Secretaria de Fazenda, antes estava parte na Sefin e na Semadur, é uma mudança muito sutil, tendo em vista que a gente só vai otimizar recursos e trazer resultados maiores para a cidade”.

Mesa da Câmara

Abordada sobre o aval ao nome de Beto Avelar para presidir uma chapa em consenso entre o PP e o Avante, partido da vice-prefeita eleita, Dra. Camilla. Adriane Lopes afirma que deu total liberdade para que o partido fizesse a articulação. “Acredito que a Câmara é um poder independente do Poder Executivo, e o Beto Avelar colocou o nome dele à aprovação e acredito que seja uma construção, mas é uma construção que ele começou, e para ser eleito presidente da Câmara, agora é o momento onde ele vai construir os votos. Ninguém chega atrasado numa eleição, que é decidida no dia. Essa eleição é uma composição entre os 29 vereadores, a escolha é deles, mas claro que ficaria muito feliz se fosse do meu partido”.

Prefeita da Capital é reconduzida à presidência do Consórcio Central MS

A assembleia ordinária do Consórcio Central MS, que integra os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Jaraguari aconteceu na última quinta-feira (19) e reelegeu a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, para a presidência do grupo. Foram definidos ainda o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke como 1° vice-presidente, o prefeito Wladimir de Souza Volk de Dois Irmãos do Buriti, como 2° vice-presidente e Vanderlei Bispo de Oliveira como Diretor-Executivo.

Ao Jornal O Estado, Adriane destacou que, findados os protocolos burocráticos da instalação do Consórcio, neste ano de 2024, foram feitos avanços. “A gente conseguiu a usina de pavimentação asfáltica que está apta para operar com capacidade para produzir 120 toneladas/hora. O ‘SIM,’ que é um projeto, para que os produtores possam comercializar com a devida inspeção. E agora a gente está trabalhando para receber SISBI-POA (o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) até março, para que as cidades possam comercializar para outros estados”.

Adriane Lopes adiantou que em parceria com a senadora Tereza Cristina, irá trazer melhores resultados para Campo Grande. “E tudo isso começa através desse consórcio”.

Por Carol Chaves

