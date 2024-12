Às vésperas do Natal, preços de ovos e frango variam até 92% nos mercados da Capital

Em 12 meses, a cesta básica de Campo Grande teve um aumento de 14,47%

A poucos dias do Natal, os campo-grandenses enfrentam fortes variações nos preços de produtos essenciais para a ceia, como ovos e frango. A pesquisa semanal do O Estado revelou que a diferença somada nos preços desses dois itens chegou a 92% entre seis mercados da cidade, o que exige atenção redobrada dos consumidores na hora de fazer as compras.

Os ovos médios, indispensáveis em receitas como bolos e sobremesas natalinas, apresentaram uma variação de 57,31%. O preço mínimo registrado foi de R$ 6,98, enquanto o mais alto chegou a R$ 10,98. Já o frango congelado, alternativa econômica ao tradicional peru, variou 34,77%, sendo encontrado por valores entre R$ 9,49 e R$ 12,79.

Entre os acompanhamentos, o arroz (5 kg, marca Tio Lautério) teve preço médio de R$ 24,49, com uma variação de 19,28%. O feijão (1 kg, marca Bem Te Vi), por outro lado, manteve-se mais estável, com preço médio de R$ 6,23. Já a batata, presente em diversos pratos natalinos, foi encontrada por uma média de R$ 4,89 o quilo, sendo um dos itens com menor impacto nas variações desta semana.

Cenário de inflação afeta a ceia

Além das variações semanais, o custo da cesta básica em Campo Grande subiu 14,47% no acumulado de 12 meses, segundo dados do DIEESE, liderando o ranking nacional de aumento. O preço médio da cesta na Capital foi de R$ 772,45 em novembro, o que corresponde a 59,14% do salário mínimo líquido de um trabalhador.

Produtos como carne bovina e óleo de soja continuam puxando os preços para cima. A carne teve alta de 10,02% de outubro para novembro, enquanto o óleo acumulou aumento de 39,81% no ano.

Produtos de higiene básica

Além dos alimentos, os itens de higiene básica, indispensáveis no dia a dia das famílias, também apresentaram grandes oscilações de preço na pesquisa semanal. O papel higiênico folha dupla (12 rolos, marca Neve) registrou uma variação de 39,65%, sendo encontrado por valores entre R$ 19,90 e R$ 29,90. Já o sabão em barra (5 unidades, marca Ypê) teve preço médio de R$ 11,07, enquanto o sabão em pó (1,6 kg, marca OMO) alcançou R$ 25,83.

O consumo nos lares brasileiros teve alta de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. No ano até novembro, o indicador acumula alta de 2,85%, acima da projeção para o ano, que é de 2,5%. Os dados são da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

Cascas de ovos deverão conter registro de validade a partir de março

A partir de março de 2025, informações como dados de validade, classificação, nome, razão social e número de registro do produtor deverão ser impressas na casca de cada ovo comercializado. A determinação tem base no Decreto nº 1.179, de 5 de setembro de 2024, publicado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

A medida, conforme o texto, vale para os ovos destinados ao consumo direto, quando não são acondicionados em embalagem primária, como a caixa de papelão para meia ou uma dúzia, comumente encontrada nos supermercados. A indústria tem 180 dias (até 4 de março de 2025) para se adequar às condições previstas.

A nova regulamentação pretende fortalecer a segurança alimentar e a transparência no setor, através da rastreabilidade dos produtos. Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de produção de ovos com mais de 52 bilhões de unidades produzidas anualmente.

“A segurança alimentar é um tema sério e relevante. Com essa medida, o consumidor terá acesso a informações precisas e confiáveis, enquanto o setor ganha ferramentas para combater fraudes e garantir conformidade com as normas vigentes”, explica Ramon Grasselli, gerente comercial da Soma Solution, empresa que representa a Markem-Imaje no país, fabricante global especializada em identificação e rastreabilidade de produtos.

Djeneffer Cordoba