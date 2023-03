“A pior praga que tem no campo é o MST”, diz Rodolfo Nogueira

Durante reunião com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Rodolfo Nogueira, presidente do PL-MS, declarou que é necessário, “urgentemente”, impedir o avanço dos acampamentos nas beiras de estradas. “A pior praga que tem no campo é o MST”, disse o parlamentar.

Rodolfo Nogueira é integrante da frente e durante seu discurso, alertou os presentes sobre a situação. “Nós que somos da FPA temos um olhar especial no que diz respeito as invasões de terras. Invasões essas que estão ameaçando a nossa segurança jurídica no campo”, disse Rodolfo Nogueira.

O deputado aproveitou o momento para expressar sua preocupação. “Eu faço um alerta, nos estados de MS, MT e SP, os acampamentos estão cada dia crescendo mais. No meu estado são quilômetros desse pessoal que invade, depreda, que destrói. Isso tem que ser combatido. O Governo Federal tem a concessão das rodovias e nada faz, nada fala sobre isso. Os ninhos dessas invasões, se a polícia fizer uma varredura, vai encontrar muito fichado”, reforçou Nogueira.

PL

O deputado apresentou seu primeiro projeto de lei que diz respeito a suspensão de demarcações e estudos de terras invadidas por índios e quilombolas. A suspensão da propriedade será de dois anos, caso ocorra reincidência do crime, a suspensão dobra para mais dois anos. Se a sede da fazenda for invadida, a terra fica suspensa para estudos e demarcações por cinco anos.

CPI DO MST

O deputado federal Rodolfo Nogueira é coautor da comissão de investigação que vai apurar quem são os responsáveis pelo financiamento dos invasores de terras no Brasil. “CPI do MST vai servir como instrumento para combater esse mal com a verdade”, afirmou Nogueira.

Para iniciarem as investigações, os deputados estão aguardando a leitura do texto que deverá ser feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Com informações da assessoria