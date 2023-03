Segurança no campo reúne federações de agricultura

O presidente da CNA, João Martins, e os presidentes e representantes das federações de agricultura e pecuária participaram, na quinta (23), de uma reunião sobre criminalidade no campo com secretarias de segurança estaduais na sede da Confederação. No encontro, os participantes de todo o país aproveitaram para trocar experiências sobre a situação nos Estados e apresentaram iniciativas bem-sucedidas para conter a criminalidade no meio rural.

João Martins destacou, na abertura, a disposição da confederação em colaborar com os Estados e com as federações em iniciativas voltadas para a questão da segurança e lembrou que, em 2017 durante a sua gestão, foi criado o Observatório da Criminalidade com o objetivo de traçar um diagnóstico e propor ações que combatam a violência que atinge o produtor rural e seus familiares.

Também na abertura, o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA e da Famasul, Marcelo Bertoni, ressaltou que o campo precisa de paz para produzir e os diversos crimes cometidos nas propriedades levou a CNA a realizar o encontro com as Secretarias de Segurança para debater propostas de boas iniciativas que podem ser aplicadas no campo.

“Uma série de ocorrências nos levou a buscar um alinhamento e ver o que precisamos para ter segurança, principalmente para o produtor fazer o que mais sabe, que é produzir mais com sustentabilidade. Mas ele precisa de paz no campo. Vamos pegar essas boas práticas passar para os estados e tomar medidas para combater o crime e garantir o direito de propriedade”.

Também estiveram na abertura o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Daniel Carrara, o diretor técnico, Bruno Lucchi, o consultor de segurança da CNA, Rodney Miranda, e o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, Sandro Caron. As outras federações tiveram representantes presencialmente ou participaram por videoconferência. Também estiveram no encontro representantes das secretarias de segurança pública de mais de 15 estados.

Participaram presencialmente da reunião os seguintes presidentes de federações de agricultura e pecuária: Antônio Pitangui de Salvo (Faemg); Assuero Veronez (Faeac), Álvaro Arthur Lopes de Almeida (Faeal); Humberto Miranda (Faeb); José Mário Schreiner (Faeg); Mário Borba (Faepa/PB); Pio Guerra (Faepe); Rodolfo Tavares (Faerj); José Álvares Vieira (Faern); Júlio da Silva Rocha Júnior (Faes); Ivan Sobral (Faese); e Paulo Carneiro (Faet).

