À frente do varejo e da FCDL-MS, Inês Santiago é homenageada com diploma Bertha Lutz no Senado

No plenário do Senado Federal, a presidente da FCDL-MS (Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Su)l, Inês Conceição Santiago Silva, recebeu hoje (23), o Prêmio Bertha Lutz, que reconhece a contribuição da representante da categoria no Estado em defesa dos direitos da mulher e as questões de gênero no Brasil.

Em nota, a empresária e advogada agradeceu a Senadora Simone Tebet pela indicação para o prêmio e a aprovação do Senado Federal. Inês ressalta a importância de compor a lista das agraciadas para a 20ª edição do Prêmio que leva o nome da bióloga Bertha Lutz, uma mulher que deixou seu nome na história.

Inês Santiago destaca que o prêmio é um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul. “Tal indicação honra plenamente todas as mulheres do estado e de maneira especial as que compõem a Federação.”

Outras 20 mulheres receberam a premiação em sessão solene do Senado. Entre as empresárias, políticas, pesquisadoras, profissionais de saúde e do direito como a procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Lara Camargo de Castro. O evento também teve participação do Presidente da CDL de Mato Grosso do Sul, Adelaido Vila.

A sessão foi aberta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Todas as senhoras honram a memória desta mulher, esta mulher espetacular. Pioneira em tudo, como eu disse: uma pessoa de visão, uma pessoa engajada que transbordava competência e seriedade em tudo que fazia. Que a memória de Bertha Lutz e esta singela homenagem do Senado Federal sirvam sempre de inspiração a cada uma das senhoras que a recebem neste momento, e sintam-se evidentemente todas honradas pelo Senado Federal com a outorga dessa comenda.”

Veja fotos do diploma:

Com informações da Agência Senado/Fotos: Divulgação