“Grupo Contemporâneo de Dança Livre” vai apresentar espetáculo gratuito na Capital

O mês de março vai encerrar com muita arte e dança aqui na Capital. O Grupo Contemporâneo de Dança Livre apresenta espetáculo “Cartografias”, nos dias 26 e 27, utilizando como seu palco exclusivo os pontos turísticos da cidade com apresentações gratuitas, abertas ao público.

O grupo é natural de Minas Gerais, e segue com o palco de rua desde 2010, trabalhando com processos colaborativos, pesquisa e criação em dança contemporânea. Com um caminho longo de estrada o grupo já participou de vários festivais e projetos nacionais e também em estradas internacionais, como Argentina, Bélgica, Ingraterra, Portugal, Escócia, França, México, Panamá, Costa Rica, Peru e Guatamala.

A obra ‘Cartografias’ é uma improvisação em dança construída a partir do seguinte tripé: investigação de novas formas de territorialidade, intercâmbios à distância entre os artistas convidados e o trabalho com poemas escritos por mulheres indígenas latino-americanas: Graça Graúna (Brasil), Graciela Huinao (Chile), Irma Pineda (México) e Yenny Muruy Andoque (Colômbia).

Aqui na Capital o evento acontecem de forma híbrida, vão estar presencialmente na performance os bailarinos Duna Dias e Leonardo Augusto, também com 15 apresentações projetadas de artistas convidados de cinco países da América Latina – Brasil, Costa Rica, Colômbia, México e Peru, com apresentações simultaneamente de danças. A ideia é promover um diálogo entre o corpo, a cidade, seus cruzamentos e ressignificações através da dança. A trilha sonora original é da artista argentina Sofi Álvarez.

Os pontos para apresentação foram escolhidos por serem locais turísticos e importantes para a Capital. No dia 26, o espetáculo será no MARCO (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul), localizado no Parque das Nações Indígenas, às 19h. Dia 27, é a vez da Morada dos Baís,às 19h. Um dos locais de maior importância cultural para a cidade, um referencial turístico e histórico. Abriga o Museu Lídia Baís, que conta a história da artista que desafiou padrões e conceitos no início do século XX.

O grupo teve apoio do Edital Funarte Circulação Centro Oeste. As apresentações vão durar cerca de 30 minutos cada e serão gratuitas para o público. Não haverá limite máximo de pessoas.