“Vou provar que eu sou inocente”: Influenciador se entrega após ser condenado por tráfico de drogas, em Campo Grande

Na tarde desta quinta-feira (12), o influencer digital, identificado como Alisson Benitez Grance e conhecido nas redes sociais como “Du Mato” se apresentou na polícia após descobrir que estava foragido. A prisão aconteceu no bairro Jardim Botânico II.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, no nome do influenciador estava uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o mandado judicial, a condenação impôs ao réu a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após os procedimentos de praxe, o influencer foi encaminhado à unidade policial e será posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário para início do cumprimento da pena.

Pronunciamento

Em suas redes sociais, Du Mato postou um esclarecimento dos fatos. Segundo ele, não sabia que havia uma condenação em seu nome e, ao descobrir, se entregou voluntariamente para prestar esclarecimentos. “Como eu não devo nada, hoje é dia 12 de março de 2026. Eu e meu advogado decidimos que eu vou me entregar. Como eu não devo nada, eu sou inocente, eu vou enfrentar toda essa injustiça e eu vou vencer. A verdade vai ser provada”‘, se pronuncia o influenciador nas redes sociais

“O meu advogado tem todas as provas, o processo é ilegal; é uma perseguição que está acontecendo comigo. Eu acredito na Justiça e eu acredito que, pra existir uma sociedade justa e democrática, a Justiça tem que ter o seu papel. Então eu acredito na Justiça; eu vou me entregar; eu vou responder esse processo e eu vou sair de cabeça em pé, porque eu vou provar que eu sou inocente”, diz Du Mato