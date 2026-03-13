Com máximas de até 30°C, sexta-feira terá pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões de MS

Campo Grande deve registrar 25°C, enquanto Coxim pode chegar aos 30°C, segundo o Cemtec

A sexta-feira (13) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em todas as regiões do Estado. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na região Norte, Coxim deve registrar temperaturas entre 23°C e 30°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Em Camapuã, os termômetros variam entre 21°C e 27°C, também com previsão de instabilidade.

Na região Pantanal, Corumbá terá mínima de 23°C e máxima de 28°C. Em Aquidauana, a variação prevista é de 23°C a 26°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, pode alcançar 29°C, com mínima de 23°C.

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 21°C e 25°C, com pancadas de chuva e trovoadas. No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas devem registrar mínimas de 22°C e máximas de 28°C.

Na região Leste, Anaurilândia terá variação entre 21°C e 26°C. Já na Grande Dourados, Dourados deve marcar entre 20°C e 27°C.

Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta previsão de 21°C a 25°C. No Cone-Sul, Iguatemi deve registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C.

O cenário indica a manutenção de áreas de instabilidade sobre o Estado, favorecendo chuvas de intensidade moderada a forte em pontos isolados, acompanhadas de descargas elétricas ao longo do dia.

