Vizinho é acusado de abusar de menina após a atrair com balas até sua casa

Um homem, de 46 anos, foi preso ontem (21), em Bonito, distante a 297 quilômetros de Campo Grande, acusado por estupro de vulnerável.

Segundo informações, o homem atraiu uma criança,4, com balas e a levou até o interior de casa, onde mostrou vídeos pornográficos e cometeu o crime.

A mãe e o padastro da menina procuraram a polícia e relataram que a vítima brincava na calçada, quando pediram para que ela fosse até a casa de uma vizinha levar um carregador de celular.

A criança demorou para voltar, então o casal decidiu ir atrás dela, e encontraram a menina saindo da casa do suspeito. Ao ser questionada sobre o que estava fazendo no local, a menina contou que o vizinho teria oferecido balas para ela. Ela ainda relatou que o autor a fez assistir vídeos pornográficos e passou as mãos em suas partes íntimas.

A polícia foi acionada e o suspeito preso e levado para a delegacia.

