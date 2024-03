De mercado das pulgas a show, veja as atrações para este domingo

Domingo (3)

Arena MS Cultural – Em edição especial pelo Dia Internacional da Mulher, a feira de empreendedorismo Arena MS Cultural acontece neste domingo. Lauren Cury e banda agitam o evento. Haverá ainda recreação infantil gratuita e feira de adoção de animais de estimação.

Horário: 17h

Local: Arena MS Cultural – R. Marquês de Lavradio, 399 – Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Mercado de Pulgas – Domingo acontece mais uma edição do Mercado de Pulgas nos altos da Avenida Afonso Pena. A feira proporciona um espaço para vendas e trocas entre expositores e clientes. Um evento ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e que desejam compartilhar esses itens com pessoas que compartilhem dos mesmos interesses e/ou hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente expor essas preciosidades. No melhor estilo europeu, o Mercado de Pulgas campo-grandense é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, capital francesa, no século XIX.

Horário: 8h às 13h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – lateral do Bioparque Pantanal

Entrada: gratuita

Chorinho – Um quintal para apreciar a boa música, com descontração e para celebrar a amizade. Essa é a proposta do bar Ô de Casa, que neste sábado apresenta Bibi do Cavaco e o Som que Chora, abrindo a temporada de choros e sambas no local.

Horário: a partir das 17h30

Local: Ô de Casa – R. Espírito Santo, 1455 – Vila Célia

Entrada: R$ 15, com reservas pelo WhatsApp (67) 98193-5180

O Teatro Mágico – Com a turnê “Desprovido de Horários e Aflições” para comemorar os 20 anos de estrada, O Teatro Mágico chega a Campo Grande. Criador do grupo musical, Fernando Anitelli propõe uma experiência mais próxima com o público, no estilo voz e violão, promovendo uma atmosfera intimista e muita interação. Durante o espetáculo, serão revisitadas as origens, influências e momentos de inspiração que moldaram a trajetória de O Teatro Mágico.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: ingressos de R$ 40,25 a R$ 207, pelo site www.ingressomagico.com.br

Jaraguari

FestJar – O município de Jaraguari divulga sua rica cultura por meio do Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar). Em sua terceira edição, o evento será promovido em cinco etapas, sendo a primeira delas realizada já neste domingo, com ensaio de calouros e início da fase classificatória, no assentamento Estrela.

O projeto é uma iniciativa dedicada a valorizar e destacar os talentos locais, especialmente aqueles provenientes das comunidades rurais, que muitas vezes têm dificuldade em acessar os eventos culturais feitos no perímetro urbano, especialmente nos grandes centros.

Horário: a partir das 13h

Local: Assentamento Estrela – Zona rural, Núcleo 1, BR 262 – KM 20, s/nº, Jaraguari

Entrada: gratuita